Bombeiros de Americana vão ao litoral atuar no resgate às vítimas. Na última segunda-feira (20), quatro bombeiros que atuam em Americana foram enviados para o litoral paulista para auxiliar no resgate às vítimas das chuvas.

A equipe de Americana, que trabalha em Boiçucanga, Toque-toque Grande e Costa do Sahy, é formada pelo tenente William, sargento Antunes, cabo Izidoro e soldado Luiz.

LEIA TAMBÉM: Gigante da Marinha atuará como hospital de campanha no litoral norte de SP

Os bombeiros, juntamente com outros profissionais, atuam nas frentes de trabalho terrestre e nos helicópteros com auxílio do Exército Brasileiro.

Até o momento, foram encontrados 50 corpos nos locais atingidos pelas chuvas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento