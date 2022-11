De todo o país, Minas Gerais foi o estado que mais teve municípios que mudaram a vantagem de votos, do 1º para o 2º turno para Bolsonaro, com um total de 66. Em seguida, aparecem Rio Grande do Sul, com 53 municípios; São Paulo, com 31; e Goiás e Paraná, ambos com 27. A maioria destes municípios estão localizados nas regiões Sudeste e Sul do país.