O cachê do cantor sertanejo Gusttavo Lima por sua participação como garoto propaganda da Mega da Virada em 2020 foi colocado em sigilo de 100 anos a pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações foram reveladas pelo Movimento Country. Para a divulgação da Mega da Virada do ano passado, segundo o Portal da Transparência do Governo Federal, a Caixa Econômica Federa desembolsou mais de R$ 10 milhões na campanha. No entanto, a destinação e o uso da verba não foram revelados.

O sorteio de mais de R$ 300 milhões rendeu a dois ganhadores a premiação de cerca de R$ 162 milhões para cada. Gusttavo Lima é um apoiador público de Bolsonaro e amigo íntimo de Renan. Pouco antes do final do segundo turno das eleições presidenciais, o sertanejo surgiu ao lado do presidente em Brasília, acompanhados de outros cantores, fazendo um apelo aos fãs pelo voto em Bolsonaro.

Cachês superfaturados

Gusttavo Lima também é um dos nomes investigados por cachês superfaturados em shows realizados sem licitação por prefeituras em vários estados brasileiros.

Em meio às polêmicas sobre os cachês de seus shows, o cantor se defendeu das acusações de possíveis irregularidades em live no Instagram, dizendo que estava com vontade de sumir e alegando ‘estar cansado’. “Ultimamente eu venho levando tanta pancada. E venho aguentando calado tudo isso”, afirmou.