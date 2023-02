Bolsonaro promete voltar ao Brasil pra liderar oposição

Em entrevista à Charlie Kirk, nos EUA, Bolsonaro afirma que está retornando ao Brasil para “liderar uma oposição responsável ao PT”.

Bolsonaro de volta?

Time sobre JB nos EUA: ‘Vida nova e surreal’

A revista Time, considerada uma das maiores do mundo, julgou a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos, como “um espetáculo bizarro”. O ex-presidente está hospedado na Flórida, estado onde o ex-presidente americano Donald Trump acumula apoiadores. Para a revista, o ex-presidente brasileiro agora é apelidado de “Trump dos Trópicos”.

“Enquanto Trump está acampado em sua própria propriedade à beira-mar planejando os movimentos de abertura de sua próxima campanha presidencial, ainda não está claro o que Bolsonaro está planejando durante sua passagem pelo Estado da Flórida”.

JB está com o visto expirado. No artigo, publicado nesse fim de semana, a revista questiona o porquê da sua permanência no país. “O que o ex-presidente do Brasil está fazendo na Flórida em vez do Brasil? Onde seu próprio futuro jurídico está em turbulência?.”

LEIA MAIS- PF vai às ruas prender mais bolsonaristas

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento