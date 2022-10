Candidato à reeleição campeão de votos nas urnas na região, o presidente Jair Bolsonaro (PL) perdeu votos em todas cidades da região no 1o turno. A cidade onde ele mais deixou votos na comparação com 2018 foi Americana- com saldo negativo de 1.046 votos.

CAMPEÃO- Bolsonaro somou 243.326 votos em Americana, Sumaré, Santa Bárbara e Nova Odessa, 2,2 mil a menos que os números obtidos em 2018. Já o ex-presidente Lula obteve 90 mil votos a mais que o candidato do PT em 2018 Fernando Haddad. Foram 148 mil votos agora contra 57 mil em 2018. A cidade onde Bolsonaro menos perdeu votos foi Nova Odessa. Na cidade, ele perdeu apenas 20 votos.

CIRO DESIDRATADO– Ciro Gomes, que chegou a ser o segundo em Americana em 2018, perdeu mais de 25 mil votos e terminou em quarto na região, com 13,9 mil votos.