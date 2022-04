– Bolsonaro ainda não chegou

– Apoiadores continuam chegando

– Muito uso do nome de Deus no microfone e musicais gospel

– Pré-candidato a deputado estadual, Ricardo Molina usou a palavra no trio elétrico por alguns segundos

– Quatro vereadores de Americana. (Tiago Brochi, Marschelo Meche, Marcos Caetano e Thiago Martins). Um dos ‘chamadores’ do evento, o barbarense Felipe Corá também está presente.

– Chico Sardelli (prefeito), Omar Najar (ex-prefeito), Franco Sardelli (chefe de gabinete) e Thiago Martins (presidente da Câmara) no palco com Bolsonaro.

– Bolsonaro chegou por volta das 13h ao recinto da Festa do Peão de Americana.