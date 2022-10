Depois de quatro anos de governo, Jair Bolsonaro perdeu as eleições de 2022 para Luís Inácio Lula da Silva com mais de dois milhões de votos de diferença. Porém, além de se manter em total silêncio desde sua derrota, o atual presidente trocou unfollow com sua esposa Michelle Bolsonaro no Instagram.

Michelle e Bolsonaro já foram alvos de críticas diversas vezes, principalmente após exposições de que o casal estava envolvido com esquema de corrupção, que rendeu até um apelido carinhoso para a primeira-dama: Micheque.

Desde que sofreu a derrota merecida no segundo turno, o casal e os filhos do presidente se mantiveram em silêncio. A família Bolsonaro já acumula mais de 12 horas sem aparição pública ou publicação nas redes sociais.

A única movimentação nas redes sociais notada pelos internautas foi a troca de unfollow entre Michelle e Bolsonaro, que devem estar passando por uma crise após saberem que serão investigados.

A decisão do casal é um sinal um tanto quanto controverso, uma vez que a futura ex-primeira-dama foi usada como garota-propaganda de Bolsonaro durante o segundo turno.

Ela percorreu o Brasil e até mudou seu tom de pele para tentar ajudá-lo a conquistar mais votos. Mas a rejeição do povo brasileiro parece ter instaurado uma crise no casal. Vamos acompanhar os desdobramentos.