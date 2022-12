Michelle e Jair Bolsonaro estão em uma nova crise conjugal e deverão viajar separados no fim de semana da posse de Lula. Bolsonaro está revendo a decisão de viajar para Mar-a-Lago, o resort de Donald Trump, mas deve manter o plano de embarcar para os Estados Unidos. Michelle disse ao presidente que não quer ir com ele.

CARLUXO– A relação da primeira-dama com Carlos Bolsonaro segue muito ruim, e é, de novo, a razão da nova crise. Carlos viajou no sábado para Atlanta, nos Estados Unidos, e passou o Natal longe da família. Flávio e Eduardo passaram o Natal com as respectivas famílias e a mãe dos dois, Rogéria.

