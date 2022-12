O presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve passar a faixa presidencial a Lula, no dia 1º de janeiro. Isso porque, o mandatário do Brasil alugou uma casa no condomínio Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida- ao lado de Miami. O resort de luxo é o mesmo em que Donald Trump tem uma casa. As informações são da coluna Thaís Oyama, do portal UOL.

A viagem de Bolsonaro está programada para o próximo dia 28. O chefe do Executivo nacional falou a amigos que pretende “descansar por um ou dois meses” na Florida.