Após a desistência de Jorge Luiz Datena (PSC), Marco Feliciano (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) foram cotados para receberem apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma possível candidatura ao Senado por São Paulo na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos). No último final de semana, no entanto, o chefe do Executivo afirmou a líderes evangélicos que pretende apoiar seu ex-ministro astronauta, Marcos Pontes, ao cargo. A informação é do portal Metrópoles.

Pontes deixou o Ministério da Ciência e Tecnologia no final de março. A saída, inicialmente, foi motivada por um possível espaço na Câmara dos Deputados por São Paulo. Atualmente, ele é suplente do senador Giordano (MDB-SP), que assumiu uma vaga no Senado após a morte do senador Major Olímpio.

A vaga era de José Luiz Datena (PSC), mas o apresentador desistiu de concorrer às eleições de 2022. Com isso, o posto passou a ser disputado por nomes como Zambelli e Feliciano. Este último tem como principal cabo eleitoral a bancada evangélica, da qual faz parte. O presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Congresso, deputado Sóstenes Cavalcante, chegou a ressaltar que o grupo “não abre mão” da candidatura do deputado federal.