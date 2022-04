O presidente Jair Bolsonaro e o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, devem estar em Americana na sexta-feira (15). A informação é que o presidente fará uma nova motociata saindo da cidade de São Paulo que deve terminar em Americana. O ‘ponto final’ será no Recinto da Festa do Peão, às 11h.

A informação foi divulgada por Ricardo Molina, que será o coordenador da campanha de Tarcísio de Freitas na região.