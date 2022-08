A posse do agora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, colocou o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula frente a frente. As imagens e comentários sobre a situação inundaram os veículos de comunicação e as redes sociais.

Apesar da proximidade, os principais candidatos à presidência da república na disputa eleitoral deste ano não se cumprimentaram e se evitaram durante a cerimônia. Bolsonaro ocupou uma cadeira na mesa de autoridades, já Lula ficou na plateia, ao lado de Dilma Rousseff, Michel Temer e José Sarney.

Alexandre de Moraes adotou um discurso em defesa da democracia e falou que será implacável contra fake news. Ainda, o ministro elogiou o sistema eleitoral do Brasil e as urnas eletrônicas. Neste momento, Moraes foi bastante aplaudido, mas não arrancou palmas de Bolsonaro.