Bolsonaro divulga fakenews sobre auxílio reclusão

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou, em suas redes sociais, nesta segunda-feira, um notícia mentirosa sobre o auxílio reclusão.

Na publicação, o ex-presidente afirma que o governo Lula (PT) aumentou o benefício para R$1754 e que agora o valor será maior que o próprio salário mínimo, atualmente em R$1,302.

LEIA TAMBÉM: Piso nacional dos professores sobe para R$ 4.420,55

FAKE NEWS. Na verdade, o que foi alterado no auxílio reclusão foi o limite da renda para ter direito ao benefício, e não o valor do benefício que será recebido. A partir de agora, segundo a portaria interministerial nº26, publicada no Diário Oficial de 10 de janeiro de 2023, o INSS usa o valor de R$1754,18 como o limite de renda bruta mensal do assegurado para que se tenha direito ao benefício.

QUEM TEM DIREITO. Recebe o auxílio reclusão apenas os dependentes de presos em regime fechado e que se enquadram como baixa renda, além da exigência de estarem com as contribuições do INSS em dia.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento