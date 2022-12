Jair Bolsonaro deixa de forma melancólica o comando do governo do Brasil. Antes de acabar mandato, ele decidiu ir embora para os Estados Unidos. Pela manhã, ele fez uma live (a última) e disse que o ‘mundo não acaba no dia 1o’ após a posse de Lula da Silva (PT) que virá para um terceiro mandato.

O vice-presidente Hamilton Mourão, que se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul, deverá fazer um pronunciamento às 20h deste sábado, último dia do governo que acaba.