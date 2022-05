O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que só participará de debater em caso de segundo turno. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a declaração foi dada durante o programa do Ratinho, no SBT, que irá ao ar na noite desta terça-feira (31). O objetivo de evitar os debates no primeiro turno, segundo Bolsonaro, é não receber “pancada” dos outros candidatos, sem ter tempo suficiente para se defender.

“No segundo turno, vou participar. Se eu for pro segundo turno, devo ir, vou participar”, declarou ao programa do SBT. “No primeiro turno, a gente pensa, porque se eu for, os dez candidatos ali vão querer o tempo todo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder pra eles.”

Bolsonaro ainda opinou que as perguntas feitas nos debates deveriam ser combinadas antes entre a organização e os candidatos, para “não baixar o nível”. Em 2018, alegando questões de saúde após a facada, Jair Bolsonaro não participou dos debates eleitorais, mesmo quando já havia recebido alta médica e fazia transmissões pelas redes sociais.

Segundo a última pesquisa Datafolha, Bolsonaro tem 27% das intenções de votos, em segundo lugar, enquanto o ex-presidente Lula (PT) aparece em primeiro com 48%. Em votos válidos, o petista tem 54%, o que não permitiria um segundo turno na eleição.