Aposta do presidente Bolsonaro nesta reta final de 2o turno, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil tem taxa de juros mais alta que a média de outras modalidades de empréstimo pessoal, segundo dados disponibilizados pelo Banco Central do Brasil. A máxima dos juros na linha de crédito é de 3,5% ao mês, taxa maior que diversas opções de empréstimo a que o beneficiário poderia ter acesso em bancos privados e financeiras, em linhas que não travam o recebimento do Auxílio.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) havia identificado mais de 2 mil reclamações referentes ao empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. O levantamento da entidade foi feito entre os dias 11 e 17 de outubro em mais de 9 mil comentários em 10 canais de YouTube, em páginas no Instagram, Facebook, páginas de reclamação e também no site consumidor.gov.br.

A Caixa Econômica Federal informou, por meio de nota, que “a demanda por empréstimos do Consignado Auxílio é recorde”, e que por isso, nos primeiros dias de contratação do consignado, ocorreu lentidão no processamento e inconsistências em alguns casos.