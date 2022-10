Derrotado por menos de 2% dos votos na eleição mais acirrada da história do Brasil da Nova República, o presidente Jair Bolsonaro ganhou com folga as eleições na região. Americana deu a maior vitória ao capitão.

AMERICANA

Jair Bolsonaro | 92.771 votos (67,26%)

Lula | 45.165 votos (32,74%)

NOVA ODESSA

Jair Bolsonaro | 22.857 votos (62,48%)

Lula | 13.728 votos (37,52%)

SANTA BÁRBARA D’OESTE

Jair Bolsonaro | 73.567 votos (66,34%)

Lula | 37.322 votos (33,66%)

SUMARÉ

Jair Bolsonaro | 85.776 votos (57,31%)

Lula | 63.899 votos (42,69%)