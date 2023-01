Ex-presidente Bolsonaro, ainda nos EUA, mudou perfis



Após 13 dias do final do mandato como chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL) alterou sua biografia nas redes sociais para “38° Presidente da República Federativa do Brasil”. Antes, ele se apresentava nas plataformas como “Capitão Paraquedista do Exército Brasileiro. Presidente da República Federativa do Brasil. Candidato à reeleição com o número 22”. Desde o final das eleições, o ex-presidente só reconheceu a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de forma indireta.

Na terça-feira (10/1), Bolsonaro compartilhou um vídeo que questionava o resultado eleitoral, mas apagou o conteúdo cerca de três horas depois. Nas redes sociais, o político, que está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, reduziu bastante a frequência das postagens. Os últimos conteúdos compartilhados fazem referência a ações governamentais que teve durante o mandato.

Bolsonaro comentou sobre os atos extremistas ocorridos no domingo (8/1), em Brasília, e que resultaram no vandalismo das sedes dos Três Poderes. No entanto, ele manteve silêncio sobre o documento encontrado pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. A intenção da minuta era reverter o resultado da eleição que definiu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República. A medida é considerada inconstitucional.

Sanfoneiro exonerado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exonerou Gilson Machado (PL), ex-ministro de Bolsonaro, da presidência da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo). O petista nomeou o deputado federal Marcelo Freixo (PT-RJ) ao cargo.

Apesar da indicação de Freixo já ter sido confirmada pelo novo governo em dezembro do ano passado, somente nesta sexta-feira (13), o decreto com a nomeação do parlamentar foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Gilson Machado chegou a ser ministro do Turismo durante a gestão do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Vale destacar que a Embratur é vinculada ao Ministério do Turismo.

O ex-ministro também ficou conhecido por tocar sanfona em algumas das lives semanais do ex-capitão. Nas eleições do último ano, o simpatizante de Bolsonaro disputou a vaga de Pernambuco ao Senado, no entanto, perdeu para Teresa Leitão (PT).

Freixo, por sua vez, irá perder o mandato de deputado federal a partir da posse de parlamentares em 1º de fevereiro, uma vez que não concorreu à reeleição. Em 30 de dezembro, ele usou as redes sociais para compartilhar que aceitou o convite.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento