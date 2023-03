Anúncio feito pelo filho, Flávio Bolsonaro

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro senador Flávio chegou a anunciar a volta do ex-presidente para o próximo dia 15 de março, mas voltou atrás e se retratou dizendo ter tido um ‘acesso de saudades’ do pai.

Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande! Na verdade a data de retorno do nosso líder @jairbolsonaro no dia 15/março era provável, mas não confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva ele mesmo divulgará, tá ok!

Aposta do PL para 2026, a ex-1a dama Michelle pode ser alvo de investigação da Polícia Federal nas próximas semanas. O problema para ela seriam os famosos ‘Diamantes para Michelle’: governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente joias de R$ 16,5 milhões.

Levantamento da agência .MAP indica resiliência do bolsonarismo e desmobilização da esquerda nas redes sociais desde as eleições. Perfis de direita fecharam fevereiro com 30,7% do engajamento, mapeado por meio de curtidas e comentários no Twitter e no Facebook, sendo que 87% deles se apresentam como bolsonaristas.

Esses perfis alavancaram a presença digital de JB (PL) no mês passado. O ex-presidente chegou ao fim de fevereiro com 41,9% de aprovação em 3,17 milhões de publicações que o mencionaram.

