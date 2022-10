Após perder as eleições para Lula (PT), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não se pronunciou. As redes sociais de Bolsonaro seguem sem atualização desde o resultado das urnas na noite deste domingo.

Às 19h56, com 98,91% das urnas apuradas, Lula foi considerado eleito após receber 59.563.912 votos (50,83% dos votos válidos), contra 57.675.427 votos (49,17% dos votos válidos) de Bolsonaro.

Crise com Michelle. Um fato que chamou a atenção após a derrota, é que Michele e Jair não se seguem mais no Instagram, indicando a possibilidade de uma crise no casamento.