Grupos de bolsonaristas organizam em Americana atos antidemocráticos para esta quarta-feira, feriado de finados. Os protestos contra o resultado da eleição já trouxe problemas a cidades da região, mas deve ser desfeita nos próximos dias depois de decisão do STF (leia aqui).

Os bolsonaristas mais radicais ainda esperam uma fala do presidente derrotado nas urnas no último domingo. Enquanto isso, apostam no caos para que o exército aja e crie um clima para o golpe militar.

A dificuldade é que os principais países do mundo trataram de reconhecer imediatamente a vitória de Lula, reduzindo muito o poder de criar confusão de Bolsonaro e seus seguidores mais ferrenhos.