Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) decidiram atacar esta sexta-feira o aeroporto de Congonhas em São Paulo. Eles também fizeram protestos contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem menos de uma semana de ‘vida’.

O grupo pequeno bloqueou uma via que dá acesso ao Aeroporto de Congonhas. Os manifestantes carregavam bandeiras do Brasil e gritavam: “Lula ladrão, seu lugar é na prisão”. Os bolsonaristas também ameaçaram “parar os voos” do aeroporto.

Mais cedo, bolsonaristas haviam realizado carreata no centro da capital paulista, na avenida General Olímpio da Silveira, esquina com a rua Tupi. O ato durou cerca de 18 minutos. A PM (Polícia Militar) e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) monitoraram a carreata. Os manifestantes também buzinaram, exibiram bandeiras do Brasil e gritaram “fora comunismo” e “nossa bandeira jamais será vermelha”.