A Justiça do Rio de Janeiro decretou, nesta segunda-feira (7), a prisão preventiva do ex-vereador da capital fluminense Gabriel Monteiro (PL). Ele é acusado de estupro. Na decisão, o juiz Rudi Baldi Loewenkron determinou ainda que sejam apreendidos os aparelhos telefônicos e possíveis armas que estejam de posse do ex-policial militar.

De acordo com a Polícia Civil, ele se apresentou no 77ª DP, onde foi cumprido o mandado.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou que a prisão preventiva foi decretada pela 34ª Vara Criminal do Rio, mas informou que o processo corre em segredo de Justiça. O mandado de prisão se dá no âmbito de uma investigação que apura um estupro ocorrido em julho deste ano contra uma mulher. De acordo com a denúncia, o youtuber teria constrangido e obrigado a vítima a praticar sexo com ele, com uso de violência e ameaça.