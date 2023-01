Agora volta a ser Bolsa Família

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana orienta sobre o calendário do Bolsa Família. O pagamentos 2023, benefício no valor de R$600 por família que começa a ser pago no próximo dia 18 de janeiro.

Para saber o dia em que o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, a pessoa deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão de cada titular.

Para cada dígito final do NIS há uma data mensal correspondente. Os pagamentos são disponibilizados na sequência de 1 a zero, durante os últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é durante o mês de dezembro, quando todos os pagamentos ocorrem até o dia 22. Se o NIS do titular termina com o número ‘1’, em janeiro, por exemplo, os pagamentos começam no dia 18.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem conferir o extrato de pagamento na “Mensagem Auxílio Brasil”, com o valor do benefício.

Calendário Bolsa Família 2023:

Janeiro

NIS com final 1: pagamento dia 18 de janeiro;

NIS com final 2: pagamento dia 19 de janeiro;

NIS com final 3: pagamento dia 20 de janeiro;

NIS com final 4: pagamento dia 23 de janeiro;

NIS com final 5: pagamento dia 24 de janeiro;

NIS com final 6: pagamento dia 25 de janeiro;

NIS com final 7: pagamento dia 26 de janeiro;

NIS com final 8: pagamento dia 27 de janeiro;

NIS com final 9: pagamento dia 30 de janeiro;

NIS com final 0: pagamento dia 31 de janeiro.

Fevereiro

NIS com final 1: pagamento dia 13 de fevereiro;

NIS com final 2: pagamento dia 14 de fevereiro;

NIS com final 3: pagamento dia 15 de fevereiro;

NIS com final 4: pagamento dia 16 de fevereiro;

NIS com final 5: pagamento dia 17 de fevereiro;

NIS com final 6: pagamento dia 22 de fevereiro;

NIS com final 7: pagamento dia 23 de fevereiro;

NIS com final 8: pagamento dia 24 de fevereiro;

NIS com final 9: pagamento dia 27 de fevereiro;

NIS com final 0: pagamento dia 28 de fevereiro.

Março

NIS com final 1: pagamento dia 20 de março;

NIS com final 2: pagamento dia 21 de março;

NIS com final 3: pagamento dia 22 de março;

NIS com final 4: pagamento dia 23 de março;

NIS com final 5: pagamento dia 24 de março;

NIS com final 6: pagamento dia 27 de março;

NIS com final 7: pagamento dia 28 de março;

NIS com final 8: pagamento dia 29 de março;

NIS com final 9: pagamento dia 30 de março;

NIS com final 0: pagamento dia 31 de março.

Abril

NIS com final 1: pagamento dia 14 de abril;

NIS com final 2: pagamento dia 17 de abril;

NIS com final 3: pagamento dia 18 de abril;

NIS com final 4: pagamento dia 19 de abril;

NIS com final 5: pagamento dia 20 de abril;

NIS com final 6: pagamento dia 24 de abril;

NIS com final 7: pagamento dia 25 de abril;

NIS com final 8: pagamento dia 26 de abril;

NIS com final 9: pagamento dia 27 de abril;

NIS com final 0: pagamento dia 28 de abril.

Maio

NIS com final 1: pagamento dia 18 de maio;

NIS com final 2: pagamento dia 19 de maio;

NIS com final 3: pagamento dia 22 de maio;

NIS com final 4: pagamento dia 23 de maio;

NIS com final 5: pagamento dia 24 de maio;

NIS com final 6: pagamento dia 25 de maio;

NIS com final 7: pagamento dia 26 de maio;

NIS com final 8: pagamento dia 29 de maio;

NIS com final 9: pagamento dia 30 de maio;

NIS com final 0: pagamento dia 31 de maio.

Junho

NIS com final 1: pagamento dia 19 de junho;

NIS com final 2: pagamento dia 20 de junho;

NIS com final 3: pagamento dia 21 de junho;

NIS com final 4: pagamento dia 22 de junho;

NIS com final 5: pagamento dia 23 de junho;

NIS com final 6: pagamento dia 26 de junho;

NIS com final 7: pagamento dia 27 de junho;

NIS com final 8: pagamento dia 28 de junho;

NIS com final 9: pagamento dia 29 de junho;

NIS com final 0: pagamento dia 30 de junho.

Julho

NIS com final 1: pagamento dia 18 de julho;

NIS com final 2: pagamento dia 19 de julho;

NIS com final 3: pagamento dia 20 de julho;

NIS com final 4: pagamento dia 21 de julho;

NIS com final 5: pagamento dia 24 de julho;

NIS com final 6: pagamento dia 25 de julho;

NIS com final 7: pagamento dia 26 de julho;

NIS com final 8: pagamento dia 27 de julho;

NIS com final 9: pagamento dia 28 de julho;

NIS com final 0: pagamento dia 31 de julho.

Agosto

NIS com final 1: pagamento dia 18 de agosto;

NIS com final 2: pagamento dia 21 de agosto;

NIS com final 3: pagamento dia 22 de agosto;

NIS com final 4: pagamento dia 23 de agosto;

NIS com final 5: pagamento dia 24 de agosto;

NIS com final 6: pagamento dia 25 de agosto;

NIS com final 7: pagamento dia 28 de agosto;

NIS com final 8: pagamento dia 29 de agosto;

NIS com final 9: pagamento dia 30 de agosto;

NIS com final 0: pagamento dia 31 de agosto.

Setembro

NIS com final 1: pagamento dia 18 de setembro;

NIS com final 2: pagamento dia 19 de setembro;

NIS com final 3: pagamento dia 20 de setembro;

NIS com final 4: pagamento dia 21 de setembro;

NIS com final 5: pagamento dia 22 de setembro;

NIS com final 6: pagamento dia 25 de setembro;

NIS com final 7: pagamento dia 26 de setembro;

NIS com final 8: pagamento dia 27 de setembro;

NIS com final 9: pagamento dia 28 de setembro;

NIS com final 0: pagamento dia 29 de setembro.

Outubro

NIS com final 1: pagamento dia 18 de outubro;

NIS com final 2: pagamento dia 19 de outubro;

NIS com final 3: pagamento dia 20 de outubro;

NIS com final 4: pagamento dia 23 de outubro;

NIS com final 5: pagamento dia 24 de outubro;

NIS com final 6: pagamento dia 25 de outubro;

NIS com final 7: pagamento dia 26 de outubro;

NIS com final 8: pagamento dia 27 de outubro;

NIS com final 9: pagamento dia 30 de outubro;

NIS com final 0: pagamento dia 31 de outubro.

Novembro

NIS com final 1: pagamento dia 17 de novembro;

NIS com final 2: pagamento dia 20 de novembro;

NIS com final 3: pagamento dia 21 de novembro;

NIS com final 4: pagamento dia 22 de novembro;

NIS com final 5: pagamento dia 23 de novembro;

NIS com final 6: pagamento dia 24 de novembro;

NIS com final 7: pagamento dia 27 de novembro;

NIS com final 8: pagamento dia 28 de novembro;

NIS com final 9: pagamento dia 29 de novembro;

NIS com final 0: pagamento dia 30 de novembro.

Dezembro

NIS com final 1: pagamento dia 11 de dezembro;

NIS com final 2: pagamento dia 12 de dezembro;

NIS com final 3: pagamento dia 13 de dezembro;

NIS com final 4: pagamento dia 14 de dezembro;

NIS com final 5: pagamento dia 15 de dezembro;

NIS com final 6: pagamento dia 18 de dezembro;

NIS com final 7: pagamento dia 19 de dezembro;

NIS com final 8: pagamento dia 20 de dezembro;

NIS com final 9: pagamento dia 21 de dezembro;

NIS com final 0: pagamento dia 22 de dezembro.

Dúvidas

Em caso de dúvidas, há três canais de atendimento. O número 121, do Ministério da Cidadania, reúne informações e é a central para denúncias.

O número 111 é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício.

Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo do programa, da Caixa Econômica Federal. Disponível para download gratuito nas lojas virtuais.

