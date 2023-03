Bolo de Queijo, Robata de Couve-Flor e Macaron de Lavanda. 6 sabores

Bolo de Queijo – Quem não gosta de um bolo no meio da tarde, não é? Agora imagine juntar o gostinho do bolo caseiro com o sabor inconfundível do queijo. É essa a proposta da Casa de Bolos, a maior rede de franquias de bolos do Brasil e pioneira no segmento. O Bolo de Queijo leva polvilho doce e queijo parmesão no preparo.

Cold Matcha – Ingredientes como chá matcha, coco, menta e leite é a combinação para quem quer se refrescar nos dias quentes sem abrir mão do chá. Pode ser encontrada nas unidades da Mais1.Café, a maior rede de cafeterias do Brasil.

Robata de Couve Flor Mista – O prato é composto por uma generosa porção de couve flor cozida com camarões e salmão puxados na manteiga e sakê, finalizada com cebolinha. A opção está disponível na rede Home Sushi Home, delivery especializado em comidas orientais e havaianas.

Burguer Fit Fish – Feito com filé de peixe e linhaça, alface, maionese light, pepino, tomate, cebola roxa, queijo branco e molho lemon pepper e pão integral com gergelim, o hambúrguer da Mr. Fit, rede pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, apresenta um preparo “diferente” para a hora do lanche.

Macaron sabor lavanda – A primeira boutique brasileira especializada no doce francês macaron, Le Petit Macarons, tem no cardápio 30 sabores diferentes da sobremesa que ganhou o paladar dos brasileiros. Um sabor inusitado e que faz muito sucesso entre os clientes da rede é o de lavanda, preparado com ganache de chocolate belga e sabor delicado da flor de lavanda.