Bolo de mel com aveia e banana no lanche escolar

Receita de bolo

Na volta às aulas, uma das maiores preocupações das famílias é garantir uma alimentação saudável, sem produtos industrializados ou ultra processados. Nada melhor do que preparar o lanche com ingredientes frescos e nutritivos, que vão garantir energia para o aprendizado. Se o lanche for cheio de sabor, como este bolo de mel, aveia e banana, sugerido pela Baldoni, melhor ainda! A criança não cairá na tentação de pedir a merenda do coleguinha.

Na Europa os bolos adoçados unicamente com mel fazem parte da cultura. No Brasil, a atenção com a saúde começa a levar alguns consumidores a trocar o açúcar refinado por puro mel de abelhas. E só há vantagens. O mel é rico em nutrientes como cálcio, ferro, potássio e magnésio e ainda apresenta um grande potencial antioxidante. Já o açúcar branco é sacarose apenas, sem os mesmos benefícios. Uma das vantagens de adoçar bolos com mel é que, como há necessidade de utilizar uma menor porção, a proporção calórica acaba sendo menor também.

A Baldoni oferece mel produzido por abelhas a partir do néctar de flor de laranjeira, cipó-uva, eucalipto e assa-peixe. Há ainda o mel de flores silvestres, que é originário de plantas nativas do bioma da Mata Atlântica. Todas essas variedades podem ser utilizadas como ingrediente deste bolo incrível, sem alterar significativamente o sabor. Escolha o seu mel Baldoni preferido e mão na massa!

Como fazer bolo de mel Baldoni com aveia e banana

INGREDIENTES

ÚMIDOS

2 bananas maduras amassadasnanica ou prata (aproximadamente ¾ de xícara)

3 ovos

4 colheres de sopa de mel Baldoni da sua florada favorita

1/3 xícara óleo vegetal (soja, milhou ou canola)

SECOS

1 xícara de farinha de aveia

1/2 xícara amido de milho

1 Pitada de sal

1 colher de sopa de fermento em pó

MODO DE PREPARO

Pré-aqueça o forno a 180ºC ;

Unte uma forma com um pouco de óleo e polvilhe um pouco de farinha de arroz. As formas de pão ou terrine em formato retangular são ótimas para esta receita;

Amasse as bananas com um garfo até formar um purê;

Adicione os ovos e mexa novamente;

Adicione aos poucos o mel e o óleo, mexendo delicadamente;

Adicione uma pitada de sal;

Misture a farinha de aveia e mexa com um garfo até incorporá-la à mistura.

Adicione o amido de milho e mexa novamente.

Finalize a massa com o fermento em pó, mexa rapidamente e depois transfira para a forma previamente untada e polvilhada.

Asse por cerca de 30 minutos;

Deixe o bolo esfriar antes de desenformar

Sobre a Baldoni

A Baldoni Produtos Naturais é líder do mercado nacional de produtos derivados de mel e pioneira no gerenciamento desta categoria. Fundada em 1983 pela família Baldoni, está sob a gestão de Daniel Augusto Cavalcante desde 2016.

A Baldoni tem a visão de se tornar referência em inovação no desenvolvimento de produtos à base de mel e disponibiliza no seu portifólio, além do mel de abelhas nas diversas floradas, geleias adoçadas com mel, extrato de própolis e suplementos alimentares. A empresa possui certificações reconhecidas mundialmente, como: HACCP, IFS Global Markets, FDA, Certicação Orgânica, Kosher, Halal e é fiscalizada e auditada pelo Serviço de Inspeção Federal no Ministério da Agricultura.

O Mel da Baldoni além de ter sido eleito por quatro vezes o Melhor do Brasil no Congresso Brasileiro de Apicultura, tem notórios prêmios internacionais da cadeira de Apicultura recebidos em Londres, Canadá e Bélgica. É a única empresa do segmento a receber o prêmio Agro+ Integridade, que reconhece boas práticas de compliance, governança e responsabilidade Social.

