Sobre a Garena A Garena é uma desenvolvedora e produtora líder global de jogos online. Free Fire, seu título mobile de battle royale, foi o jogo móvel mais baixado do mundo em 2019, 2020 e 2021, de acordo com data.ai, anteriormente conhecido como App Annie. A Garena é dirigida por jogadores apaixonados e tem uma compreensão única do que os jogadores desejam. Ela licencia e publica exclusivamente títulos de sucesso de parceiros globais – como Arena of Valor, Call of Duty: Mobile e League of Legends – em mercados selecionados globalmente. A Garena defende experiências sociais e de entretenimento por meio de jogos, permitindo que suas comunidades se envolvam e interajam. A Garena também é líder na organização de esportes eletrônicos e sedia alguns dos maiores eventos de esports do mundo. A Garena faz parte da Sea Limited (NYSE: SE), uma empresa líder global na Internet para o consumidor. Além da Garena, os outros negócios principais da Sea incluem seu braço de e-commerce, Shopee, e braço de serviços financeiros digitais, SeaMoney. A missão da Sea é melhorar a vida dos consumidores e pequenas empresas com tecnologia.