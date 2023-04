Boer e Vila Gallo ganham farmácia municipal

A partir da próxima segunda-feira (10), as UBSs do Jardim Boer e Villa Gallo

passarão a contar com o serviço de farmácia municipal. Com isso, a população desses bairros será beneficiada diretamente com a medida, pois os usuários não precisarão mais retirar medicamentos na farmácia central, podendo fazê-lo na própria unidade básica de saúde do bairro.

Nesta semana, o prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi estiveram nas duas unidades para verificar a montagem das farmácias acompanhados da coordenadora da Atenção Básica do município, Simone Maciel, e da coordenadora do setor de Assistência Farmacêutica, Daniela Batagin Santarosa Domingues. O presidente da Câmara Thiago Brochi acompanhou a visita na Vila Gallo e o vereador Pastor Miguel Pires a visita no Jardim Boer.

De acordo com o setor de assistência farmacêutica, os medicamentos disponibilizados nas farmácias municipais são capazes de tratar 90% dos problemas de saúde mais comuns na atenção básica, sendo na grande maioria analgésicos, antibióticos, antitérmicos, medicamentos para hipertensão, diabetes, entre outros.

O prefeito Chico Sardelli falou sobre a importância da abertura das farmácias e destacou que o serviço irá beneficiar muitos usuários da rede municipal de saúde.

“É muito gratificante poder entregar essas farmácias, porque os moradores desses bairros precisavam se deslocar até o centro da cidade para obter os medicamentos. Agora, poderão retirar na própria unidade do bairro, o que facilitará a vida das pessoas. E nós continuaremos empenhados em oferecer à população uma saúde mais humanizada, com atendimento facilitado e digno para todos”, afirmou o prefeito.

De acordo com a coordenação do setor de assistência farmacêutica, o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde) que passa por consulta médica nessas unidades, deve se dirigir com a receita até a farmácia na própria unidade a fim de verificar a disponibilidade dos medicamentos prescritos. A dispensação se dá por meio da verificação, pelo farmacêutico, da receita e da comprovação de endereço. O paciente também precisa apresentar um documento com foto e o cartão SUS, para efetuar o cadastro e fazer a retirada.

O vice-prefeito Odir Demarchi enalteceu a abertura do serviço nas unidades e destacou a ampliação do acesso aos medicamentos à população. “Essas farmácias vão possibilitar maior acesso aos que mais precisam, um pedido de toda a população do entorno; o nosso compromisso com a saúde é exatamente esse, o de melhorar a vida do cidadão”, frisou.

Em relação ao serviço de assistência farmacêutica do SUS, Americana conta com uma rede constituída de uma farmácia central (alto custo), 12 farmácias-satélites, sendo nas unidades básicas dos bairros: Vila Mathiensen, Praia Azul, São Vito, Antônio Zanaga, Jardim Alvorada, Parque Gramado, Jardim Boer, São Domingos, Vila Gallo, Jardim Dona Rosa, Parque das Nações e Jardim São Paulo. Além da farmácia de alto custo, o município também conta com uma farmácia destinada a atender exclusivamente aos processos de judicialização e a farmácia do SAE (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia).

Para o Secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, a rede de saúde de Americana é privilegiada pela sua boa estrutura e, agora, ela ficará ainda mais fortalecida com a ampliação das farmácias.

“Nós não medimos esforços para poder proporcionar um acolhimento de excelência aos usuários e assim continuaremos, ofertando aos usuários o que há de melhor. Agora a rede fica ainda mais fortalecida com a ampliação da assistência farmacêutica nesses bairros; e isso também vai ajudar a melhorar o fluxo da farmácia central”, disse o secretário.

Abaixo, relação das unidades básicas que possuem farmácias e os respectivos endereços.