Bob’s quase dobra sua receita de delivery em 22

A rede Bob´s, pioneira no ramo de fast food no Brasil, também precisou se adaptar rapidamente a essa nova realidade.

Com a pandemia, a vida das pessoas mudou drasticamente, e os serviços de delivery se tornaram essenciais para a sobrevivência de muitos negócios, inclusive restaurantes.

Com mais de mil franquias espalhadas pelo país, a empresa enfrentou um grande desafio no início da pandemia, com uma operação de delivery pouco estruturada e muitas lojas impossibilitadas de oferecer o serviço de entrega. No entanto, a mudança de hábitos dos consumidores tornou a operação de delivery uma questão de sobrevivência, levando a rede a buscar soluções para se adequar.

Até 2019, o delivery do Bob´s representava menos de 5% do faturamento das lojas. Com a parceria com o Delivery Direto, unidade de negócios da Locaweb Company, a rede desenvolveu uma plataforma própria de delivery, e atingiu a meta de ter mais de 338 lojas cadastradas no aplicativo até o final de 2022.

“Em plataformas terceiras não somos donos dos dados dos clientes. Acredito que não tenha forma de você crescer sua marca e entender o mercado sem os dados, como preferências, gostos, localização etc. Por isso, é essencial contar com uma plataforma própria. Como estão dizendo hoje, “o dado é o novo petróleo” pontua Fernanda Rimbano, Gerente Nacional de Delivery e Canais Digitais do Bob’s

Com a contratação da plataforma Delivery Direto, a rede praticamente dobrou a receita do Chama Bob´s em apenas um ano, tornando o aplicativo o segundo com a maior representatividade dentro do market share da marca. Além disso, o ticket médio no Chama Bob´s é maior do que nos marketplaces parceiros, pois é possível trabalhar com um valor mais acessível aos clientes quando se tem uma plataforma própria. Em plataformas terceiras, há o pagamento de quase 30% em taxas, o que torna o valor dos produtos mais alto.

A plataforma própria no formato White Label permite que os franqueados personalizem de acordo com a necessidade do seu negócio e ajustem para as aplicações do dia a dia. “Nem sempre as plataformas oferecem para as marcas a gestão de dados e customização, o que auxilia parte importante do cuidado e tratativa com o cliente, trazendo uma visão 360º das compras, preferências, localidade, entre outros”, explica Allan Panossian, Diretor do Delivery Direto.

“Após a implementação do app desenvolvido pelo Delivery Direto muitos franqueados deixaram de vender em outras plataformas porque o Chama Bob´s supre o percentual de delivery”, revela Rimbano.

ILLY É O CAFÉ OFICIAL DA ART PARIS

illycaffè, a marca líder global de café reconhecida pela sua qualidade sustentável e pelo canal de comunicação privilegiado que criou no mundo da arte contemporânea, é o café oficial da Art Paris, a feira de arte que será realizada de 30 de março a 02 de abril, no Grand Palais Éphémère.

Visitantes, expositores, curadores e colecionadores da 25ª edição da Art Paris poderão desfrutar do exclusivo blend illy em todos os bares distribuídos pela exposição, no Vip Lounge, e no balcão illy. O illy espresso take away estará também disponível pela feira na bike da illy.

“A illy tem consolidado cada vez mais sua ligação com o mundo da arte contemporânea, intensificando sua presença nas feiras mais importantes do mundo – comenta Cristina Scocchia, CEO da illycaffè – Estamos orgulhosos por nos juntarmos à Art Paris, um evento que ultrapassa todas as fronteiras e que este ano oferece aos visitantes histórias baseadas na arte e no compromisso, bem como questões relacionadas com o exílio, narradas através das obras dos artistas”.