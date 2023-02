Boa semana. Chegou o horóscopo da 2a

Horóscopo de segunda-feira 6 de fevereiro de 2023

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Você terá um incrível poder de persuasão, junto com isso vai lidar com qualquer problema que possa aparecer, e que dificulte as coisas para conseguir iniciar um relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Até os problemas que se mostram com a cara mais feia do mundo, parecerão pequenos, e que poderão ser resolvidos com um estalar de dedos. Em geral, se apresentam para você situações ideais…Continue lendo o signo Áries

TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: As conversas, especialmente aquelas que sempre estão lidando com paqueras e pessoas, serão fáceis e rápidas. Você pode facilmente encontrar pontos em comuns, mesmo nas…

Dinheiro & Trabalho: Fazer compras de uma valor considerável não só é possível, mas também necessário, você deve se agradar com isso, você merece. O horóscopo para seu signo mostra a abundância se aproximando, que com…Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: Você vai fazer uma nova amizade de forma quase que ao acaso, de forma engraçada e em um local que foge ao padrão de encontros românticos. Os planos feitos neste dia podem se transformar…

Dinheiro & Trabalho: A sorte estará do seu lado, a fortuna o acompanhará, mas para que ganhe mais força você precisará trabalhar ativamente e falar menos. O horóscopo promete novidades com seu dinheiro que…Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Um período bom para você dar rédea solta aos seus pensamentos, a um sonho relacionado a uma pessoa ou mesmo começar a dar passos concretos nessa direção. Se você têm…

Dinheiro & Trabalho: De uma forma ou de outra, você terá facilidades em resolver questões que agora parece que estão além de sua capacidade financeira. Este ciclo astral trará um pouco de prosperidade para sua…Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: As estrelas preveem um período bastante apaixonante pela frente para você. Neste ciclo, você verá a chance de um novo relacionamento com a presença de alguém novo em seu dia…

Dinheiro & Trabalho: Beleza, conforto, perspectivas materiais devem ser o foco de sua atenção agora. Todos seus planos ganham força com uma nova realidade. As estrelas mostram para esta jornada um plano favorável…Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Embora você não consiga imaginar a vida sem sonhos e romance, prefere sempre viver na realidade. O que vai mudar muito depois de conhecer novas pessoas. As fortes emoções que…

Dinheiro & Trabalho: Você ficará bem, será mais fácil lidar com certos assuntos do que o normal, porque alcançará bons resultados. Este é um momento de possíveis mudanças, para melhor, onde sua situação financeira se…Continue lendo o signo Virgem

LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Você está pronto para se aventurar no desconhecido. No entanto, tente não ir além do razoável. Mantenha suas intenções em segredo, que essa nova pessoa entrará no clima. Seus desejos…

Dinheiro & Trabalho: Alguns problemas que não davam paz começam a ser resolvidos. Talvez não tenha sido, mas você pode receber boas notícias depois de uma longa espera. Este é o momento em que você pode ter…Continue lendo o signo Libra

ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Pode ter de repente uma feliz oportunidade pela qual não esperava. Graças a ela, você conseguirá realizar alguns de seus planos. No entanto, deve ouvir e ver atentamente o que está…

Dinheiro & Trabalho: É hora de você começar a olhar para o futuro com mais confiança. Motivos terá para que isso aconteça. Não fique com tanto receio em gastar dinheiro em coisas que agora parecem um pouco fora do…Continue lendo o signo Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: O horóscopo mostra que uma pessoa em quem você não tem prestado a atenção necessária, pode começar a mexer com você de um jeito diferente. Aparece que ela começa a se…

Dinheiro & Trabalho: Este é um momento de trabalhar mais firme com a questão das suas finanças, onde a generosidade e gastos excessivos podem prejudicar seu orçamento. O jeito de você atrair dinheiro se intensifica, mas…Continue lendo o signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Diante de um fato novo que acontecerá, é desejável que combine ousadia e cuidado em suas ações. Será melhor enxergar com antecedência até que ponto conseguirá ir com uma nova…

Dinheiro & Trabalho: Em diversos momento você pode se sentir preocupado com o que pode acontecer, mas não precisa entrar em um buraco emocional por causa disso. Não apresse as coisas, siga o fluxo e sinta-se mais…Continue lendo o signo Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Você está propenso a surpresas e aventuras com outras pessoas, com as quais vai triunfar, porque este é ciclo em que romances e namoros andam em volta de você. O que for que…

Dinheiro & Trabalho: O horóscopo mostra uma novidade que com certeza vai encantar e motivar você. A influência das tendências positivas no setor que lida com seu dinheiro, deve aumentar rapidamente e você se… Continue lendo o signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: Talvez seja em um sonho que você verá histórias que tenham a ver com os próximos passos no amor. Logo se criará o ambiente ideal para que consiga passar das palavras às ações, especialmente…

Dinheiro & Trabalho: Os movimentos renovadores não estão descartados, graças aos quais novas perspectivas financeiras logo se abrirão diante de você. Contudo, valerá a pena ter mais cuidado em tudo relacionado a…Continue lendo o signo Peixes

Kélida Marques indica o ano dos famosos. 2023 ciclo de individualismo!

O ano de 2023 chegou com tudo! E nada mais interessante que dar uma “burlada” no tempo e descobrir o que irá acontecer com os famosos neste ano, não é mesmo?

A mística Kélida Marques, detentora de um dos principais canais de espiritualidade do Youtube conta com mais de 1,5M de seguidores em todas as redes, trouxe algumas das mais previsões mais importantes para 2023, abordando como será o novo ano dos famosos. Nos outros anos, Kélida chegou a acertar previsões sobre Anitta, Jô Soares, e outros, além da previsão sobre a Guerra da Ucrânia.

