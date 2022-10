Dados divulgados no ebook da ESHOPPER, revelam os itens que devem liderar o volume de vendas durante Black Friday este ano. De acordo com a pesquisa, roupas e acessórios (34%) e smartphones (33%) são os principais itens, seguidos de Calçados (27%), Eletrônicos (27%), além de Perfume e Cosméticos (26%).

Ainda de acordo com a pesquisa, as mulheres são a maioria no ranking, com 53% da expectativa de consumo. “Vemos um aumento no hábito de compra na Black Friday. A retomada, aos poucos, da economia, favorece essa data, uma das mais aguardadas pelo comércio e que prepara para as festas de Fim de Ano. Por isso, investir em uma Jornada eficiente e responsiva são as etapas iniciais para o caminho de atrair o público e ampliar a possibilidade de vendas”, destaca Aline Haeckel, general manager da ESHOPPER.

SOBRE A ESHOPPER

A ESHOPPER surgiu diante da necessidade do mercado de melhorar a experiência do consumidor por meio de uma jornada mais fluída de compra no e-commerce. A empresa proporciona ao mercado as melhores práticas de UX, que de fato vão gerar impacto no desempenho da loja virtual em seus principais KPIs – Taxa de Conversão, Bounce Rate, Tempo Médio por Seção e Página por Seção.