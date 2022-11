Expectativas alcançadas é um termo que pode ser usado para descrever a Black Friday 2022, que aconteceu há 24 horas e já mostra seus primeiros resultados positivos para diversos setores. O CUPONATION, plataforma de descontos online e integrante da alemã Global Savings Group, levantou dados sobre a performance online do evento no Brasil.

Com vestígios de uma pandemia que ainda não teve seu fim, economia fraca, desempregos e um ano de eleição, ainda assim a Black Friday deste ano garantiu brasileiros interessados em gastar mais dinheiro e conseguiu bater as altas expectativas dos e-commerce’s em comparação com as vendas virtuais do ano passado.

Conforme divulgado pelo CUPONATION, o estado que mais investiu nas compras foi São Paulo, já a faixa etária que mais gastou foi a de 25 a 34 anos, seguida pelos jovens adultos. Apesar de 61% do tráfego ser através de Mobile X 39% de Desktop, a receita gerada é inversamente proporcional, uma vez que 69% veio de Desktop e 31% de Mobile.

Além disso, o estudo também registrou que o segmento mais procurado foi tecnologia, que marcou 29% das vendas apenas no comércio digital e totalizou 26% dos lucros, o que significa cerca de 149% a mais comparado com o último ano.

Com os brasileiros já pensando no verão, nos looks de fim de ano e na Copa Mundial, as categorias Moda e Esporte ocupam o segundo e terceiro lugares da lista de mais vendidos neste ano – que apesar de garantir boa posição nos mais buscados, apresenta baixa de 26% nas compras virtuais comparadas com a última BF.

Filtrando pelos estados do Brasil, além do já citado acima, as regiões Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná foram as que mais gastaram dinheiro comprando pela internet. Confira o estudo completo no infográfico o interativo do CUPONATION.

Vale lembrar que semana antes do evento, o Instituto Ipsos entrevistou brasileiros de todo o país para saber sobre gastos na Black Friday 2022, e 71% das pessoas confirmaram que se prepararam para fazer compras durante o evento.