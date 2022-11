A Black Friday é uma das datas mais importantes para o comércio varejista do Brasil, com previsão de recorde de faturamento para 2022, além de algumas novidades. Evento que caiu no gosto do brasileiro, ainda gera insegurança e é preciso que o consumidor se atualize e fique atento para não cair em pegadinhas ou golpes e tirar melhor proveito da data.

Segundo um levantamento realizado pela Conversion, 96% dos consumidores online pretendem aproveitar a Black Friday para comprar em 2022. A palavra de ordem para os grandes varejistas é antecipar estratégias para garantir um maior volume de vendas e adesão de novos clientes, tanto é que a maioria dos sites já estão com temas personalizados para a Black November, nome dado a campanha, que estende o período da Black Friday para todo o mês de novembro.

Outro fator por trás das estratégias de antecipação é a Copa do Mundo, que conflita com a data e alavancou o interesse por Smart TV’s e eletrônicos em geral no período, sendo então necessário criar oportunidades para atrair esses clientes, antes mesmo da Black Friday.

O consumidor aproveitará melhor a Black Friday se ficar de olho nas promoções, desde já. Não espere para comprar em 25 de novembro, pois talvez o item que você queira não entre em promoção na data, mas pode entrar no famoso “esquenta” ou “ofertas antecipadas”.

Falamos com Alessandro Fontes, co-fundador da Reduza que listou dicas e estratégias para economizar mais e não cair em golpes na data mais esperada do ano por consumidores online

Compare preços e frete

Utilize as ferramentas do mercado para comparar o preço entre diferentes lojas antes de fechar sua compra. Mas fique atento: alguns comparadores só mostram o valor à vista do item e você precisa comparar os preços nas diferentes formas de pagamento, além de calcular o valor da entrega para sua região, pois o que importa é o preço final da sua compra, considerando o valor do frete. Na maioria das vezes a loja que tem o melhor preço à vista não oferece o melhor preço parcelado e o valor do frete pode variar em até 400% entre lojas.

A plataforma Black ou Fraude criada pelo comparador de preços Reduza em parceria com o Site Confiável, ajuda consumidores a verificarem preços de ofertas encontradas durante a Black Friday. Basta colar o link do produto, que a plataforma faz uma análise em tempo real.

Veja o histórico de preço do produto

Além de comparar o preço entre diferentes lojas, é fundamental que o consumidor saiba o histórico de preço do item no qual pretende comprar. Ter informações dos últimos 30 a 90 dias ajuda o consumidor a identificar uma boa oportunidade de compra e também escapar de falsas ofertas. Lembrando que outros fatores de mercado podem influenciar na precificação de algumas categorias, como por exemplo:

Lançamento de um modelo novo, principalmente com relação a smartphones;

Queda recente no preço de eletrônicos, impulsionada pela queda nos custos de chips e redução no IPI na categoria;

Compre em sites confiáveis

Uma pesquisa recente da Conversion destacou que 75% dos consumidores têm medo de golpes ou fraudes durante a Black Friday, justificado pela crescente no número de registros de golpes nos últimos anos. É importante que o consumidor tenha muita cautela para não ficar no prejuízo:

Evite sites desconhecidos;

Desconfie de produtos muito baratos;

Consulte a reputação da empresa;

Consulte o tempo de registro de domínio;

Por mais que tenha certeza que esteja comprando de um site popular, tenha cuidado, pois é muito comum golpes onde lojas populares são clonadas e divulgadas através de domínios similares, mudando apenas algumas letras para fazer com que a vítima acredite que está comprando no site oficial.

A plataforma Site Confiável busca várias informações sobre qualquer link, de um jeito simples e rápido e ajuda os consumidores a identificarem possíveis fraudes. Antes de finalizar sua compra na Black Friday, consulte e proteja-se.

Dicas para economizar mais

Encontrou o melhor preço? Você pode economizar ainda mais através das dicas abaixo:

Fique de olho nas formas de pagamento , você pode economizar até 20% pagando à vista com boleto, pix e até com cartões de créditos exclusivos das lojas;

, você pode economizar até 20% pagando à vista com boleto, pix e até com cartões de créditos exclusivos das lojas; Ganhe cashback . Algumas lojas oferecem cashbacks, que é a prática de devolver parte do valor da compra para o consumidor, como forma de estímulo para a compra e estratégia de fidelização. O Ame da Americanas já devolveu em algumas promoções até 70% do valor de produtos;

. Algumas lojas oferecem cashbacks, que é a prática de devolver parte do valor da compra para o consumidor, como forma de estímulo para a compra e estratégia de fidelização. O Ame da Americanas já devolveu em algumas promoções até 70% do valor de produtos; Use testadores de cupons e economize até 30% em produtos que já estão com preços de Black Friday. Essas ferramentas testam todos os cupons disponibilizados pelas lojas em menos de 1 minuto. Você economiza tempo e dinheiro;

e economize até 30% em produtos que já estão com preços de Black Friday. Essas ferramentas testam todos os cupons disponibilizados pelas lojas em menos de 1 minuto. Você economiza tempo e dinheiro; Compre junto e economize no frete. Itens que tem um valor agregado menor, geralmente não possuem entrega gratuita. Mas você pode se juntar com vizinhos e amigos para comprar mais itens e bater o valor mínimo para frete grátis da loja ou dividir o custo da entrega. Isso se aplica principalmente a categoria de mercado.

Onde encontrar as melhores promoções?

Em meio a tanta informação e anúncios no mês de novembro, o consumidor fica literalmente perdido e não sabe onde buscar as melhores oportunidades de compras. Primeiramente é fundamental entender o perfil de compra do consumidor: se você já sabe exatamente o que deseja comprar e não pretende comprar nada além disso, foque sua atenção nos sites das lojas e utilize ferramentas que façam alertas de quedas de preços.

Mas se você gosta de aproveitar oportunidades, existem vários canais para monitorar e ser avisado a tempo, pois geralmente ofertas muito agressivas duram poucos minutos;