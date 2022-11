Pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista revela que apenas 44% dos entrevistados esperam registrar faturamento superior ao ano de 2021 (eram 54% com esta expectativa no ano anterior, em relação às receitas obtidas em 2020) e 50% acreditam que a quantidade de vendas será superior se comparada à obtida na mesma data do ano passado (eram 55% os que faziam esta estimativa no levantamento 2021/2020).

A pesquisa “Perspectivas Empresariais – Black Friday 2022” apresentou ainda resultados em relação às estratégias adotadas pelas empresas para a data desse ano: 54% dos empresários apostarão em promoções e estratégias de vendas em redes sociais para alavancar o desempenho na Black Friday de 2022. O levantamento revelou também um aumento expressivo na intenção de conceder descontos, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2021, o índice era de 22% e este ano, chegou a 33%.

Contratações

O cenário para contratação de mão de obra e estoque extra para a data comemorativa, que tem como característica os grandes descontos, também é cauteloso. Quanto à mão de obra, a pesquisa mostrou que 77% dos empresários não pretendem contratar mais mão de obra (incluindo o Varejo). Para 76% dos que não vão contratar, o motivo é que o quadro atual de colaboradores já é suficiente. Também não pretendem fazer estoque extra para a Black Friday 71% dos empresários, índice que é de 58% no varejo. De modo geral, os motivos de não reforçar o estoque são: falta de capital de giro (53%), estoque suficiente (20%), e queda das vendas no pós-pandemia (27%).

Para Flávio Calife, economista responsável pela área de Indicadores e Estudos Econômicos da Boa Vista, os empresários precisam agir com prudência e buscar alternativas que atraiam a atenção dos consumidores. “Os setores precisam ser criativos para tentar alavancar as vendas. O varejo, por exemplo, vai apostar, ao mesmo tempo, nos descontos (64%), em campanhas nas redes sociais (47%), além de criar promoções para a data (43%). Já os setores da indústria e serviços, além destas estratégias, investirão mais em novas formas de pagamento e no aumento do prazo de pagamento”, afirma. Veja no quadro abaixo, quais as várias estratégias que os empresários pretendem adotar para a Black Friday:

Visão do setor do Comércio e Varejo

A pesquisa de perspectiva empresarial para Black Friday realizada pela Boa Vista traz um recorte sobre a expectativa dos diferentes setores da economia (varejo, indústria e serviços) para a data. O índice de otimismo dos varejistas sofreu uma queda de 9 pontos percentuais entre 2021 e 2022. Para 53% dos empresários do varejo haverá aumento no volume de vendas deste ano (no ano passado eram 62%). Outros 29% creem que as vendas ficarão no mesmo patamar de 2021 e 18% acreditam que haverá diminuição em relação ao ano anterior.

Quanto ao faturamento por setor, os mais otimistas são os varejistas: 50% deles esperam faturar mais neste ano de 2022. Mesmo assim, o otimismo no varejo era maior em 2021, quando a expectativa de aumentar as receitas na Black Friday em relação ao ano anterior atingia 62%. Veja no quadro abaixo os detalhes e a evolução das perspectivas sobre faturamento na Black Friday, no Varejo, em Serviços e na Indústria:

Metodologia

A pesquisa realizada pela Boa Vista para saber as perspectivas empresariais para a Black Friday foi realizada entres os meses de setembro e outubro, por meio de questionário estruturado on-line, de autopreenchimento. Contou com a participação de aproximadamente 500 micro, pequenas, médias e grandes empresas dos setores do comércio, indústria e serviços, de todas as regiões do país. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o grau de confiança é de 90%.