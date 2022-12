A Black Beans, ganhou na última terça-feira, 06, o prêmio de melhor agência do setor digital do ano de 2022. Eleita pela quinta vez consecutiva pelo 10º Prêmio ABC de Comunicação, uma das principais premiações de comunicação e marketing do País, a Black Beans levou, ao todo, catorze troféus.

A agência faturou o bronze nas seguintes categorias: performance, logotipo e identidade visual (case da agência), conteúdo e duas vezes em design digital. Já na área de conteúdo, inbound marketing, estratégia de marketing e vendas, desenvolvimento de site e naming (case da agência), ela conquistou o troféu prata.

O maior destaque da noite, para a Black Beans, ficou por conta de quatro ouros em performance, melhores práticas de mercado e duas vezes em presença digital. O quarto ouro veio no reconhecimento por práticas de mercado sendo considerada a melhor agência para se trabalhar.

Entre as top três mais premiadas da noite, o CEO da Black Beans, Vinicius Lucio, conta que todo time é comprometido com resultados e está em busca de novos desafios. “Acreditamos muito na comunidade ABCCom, temos certeza que o prêmio ajuda a fortalecer o mercado. Evidenciar os bons trabalhos e bons profissionais, esse é um movimento que começou lá atrás e que vem se fortalecendo ano a ano para reconhecer o setor de marketing e comunicação do ABC para o Brasil”, comentou o CEO.

O Prêmio ABC de Comunicação completou dez anos e é considerado um dos prêmios mais importantes do país nesta área. A 10 edição contemplou design, publicidade, digital, live marketing e branding.