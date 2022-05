Recentemente os investidores criptomoedas entraram em pânico. O preço do bitcoin caiu e atingiu o valor mais baixo em mais de um ano e outras criptomoedas sofreram quedas ainda piores. A corretora de imóveis de luxo Luciane Serifovic explicou que a instabilidade no mercado de investimentos em criptomoedas pode gerar no aumento do investimento considerado “tradicional”, no mercado imobiliário e de ações.

Luciane explicou que, por mais que no meio financeiro sempre se fale da importância de diversificação de investimentos, muita gente acabou optando por investir todo o patrimônio em apenas uma coisa, o que pode acabar gerando prejuízos.

“É importante saber que precisamos investir em várias coisas. Não dá para colocar todo o seu dinheiro em algo. Investir em imóveis, em ações, em cripto”, disse. A especialista também falou sobre o início das vendas de imóveis com NFT e como elas podem ser afetadas após os últimos acontecimentos.

“Recentemente tivemos duas vendas de imóveis que foram feitas com NFT nos Estados Unidos. Colocaram a casa como sendo um negócio e depois converteram esse LLC pra ser um NFT. Foi realizado o leilão das casas, elas foram vendidas e o dinheiro foi transferido nessas moedas. Então, isso também vai ser afetado, porque esse mercado estava começando a ser válido. A única maneira que não tem como esse mercado ser válido e crescer mais rápido é porque os bancos não estão envolvidos com isso e as casas que estão vendendo como NFT não tem hipoteca.” A corretora afirmou que nos Estados Unidos a maioria das pessoas tem hipoteca, pois a hipoteca é uma espécie de dívida boa. Devido a isso, não ter hipoteca pode ser um dos motivos para que as vendas através de NFT não decolem tão rápido.

De toda forma, para Serifovic, o mercado de imóveis vem se reinventando a cada dia, seguindo as tendências mundiais e, por isso, comprar imóveis ainda é uma das melhores opções de investimento.