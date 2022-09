O Papa Francisco nomeou hoje, 14 de setembro, o Barbarense Pe. para Bispo Valdir José de Castro, com 61 anos de idade, 34 anos de sacerdócio e ex-superior geral dos Paulinos, Bispo de Campo Limpo. Com a nomeação, Pe. Valdir passa a ter o título de Monsenhor e é o primeiro Barbarense a ser eleito Bispo.

Monsenhor Valdir nasceu em Santa Bárbara d’Oeste, aos 14 de fevereiro de 1961, filho de Francisco Pereira de Castro, já falecido, e de Therezinha Zúccolo de Castro. Ele tem 3 irmäos.

Ingressou no Seminário Paulino de Säo Paulo em 05 de fevereiro de 1979, encaminhado pelo Pe. Antônio Carlos D’Elboux. Foi ordenado padre em Santa Bárbara d’Oeste, no Esporte Clube Barbarense, por Dom Eduardo Koaik, Bispo Diocesano de Piracicaba, em 12 de dezembro de 1987. Em sua ordenação também participaram Dom Raimundo Lui, Bispo Emérito de Paracatu, que foi quem o batizou na Paróquia N. Sra. Aparecida, e Dom Moacyr José Vitti, Bispo Auxiliar eleito de Curitiba.

Monsenhor Valdir é formado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul e em Teologia pelo Instituto Teológico de São Paulo. Tem graduação em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul. É mestre em Espiritualidade pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. É mestre em Comunicações pela Faculdade Cásper Líbero de São Paulo. É doutor em Comunicações e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de Säo Paulo.

Nos Paulinos, Monsenhor Valdir exerceu muitas atividades, como formador, superior da Comunidade de Caxias do Sul, Provincial na Argentina, Chile e Peru, diretor do Departamento Editorial, diretor da Fapcom-Faculdade de Comunicações em São Paulo, Provincial no Brasil e ex Superior Geral.

Nas comunidades por onde passou, Monsenhor Valdir sempre colaborava nas atividades pastorais. Na Diocese de Piracicaba ajudou muitas vezes e por muitos anos Monsenhor José Boteon e Pe. José Carlos Pizzonia na Paróquia N. Sra. Aparecida, em Santa Bárbara d’Oeste, e o Pe. Antônio Carlos D’Elboux no Santuário N. Sra. dos Prazeres, em Piracicaba, e na Paróquia N. Sra. de Lourdes, em Rafard.