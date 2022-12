O Natal é a data mais aguardada em todo o mundo e, para garantir a alegria de crianças e adultos são elaboradas receitas tradicionais e muitas sugestões de sobremesas, mas uma que não pode faltar são os clássicos Biscoitos de Gengibre que com seu aroma perfumam a casa enquanto estão assando e proporcionam sentimentos de afago e aconchego.

E pensando nos pequenos que não podem consumir açúcar a Criadora de Conteúdo Culinário Maviane Chiappetta Influencer parceira da Lowçucar e editora do perfil @mavi.chiappetta elaborou uma versão zero açúcar dos biscoitos para a data. As delícias foram preparadas com Adoçante Tanto Quanto Lowçucar um substituto do açúcar que pode ser utilizado em diversas receitas. Vamos conferir como é fácil preparar?

BISCOITOS DE GENGIBRE ZERO AÇÚCAR

Ingredientes:

1 ovo

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de Adoçante Tanto Quanto Lowçucar

1 xícara e 1/2 de farinha de aveia

1 colher de café de gengibre em pó

1 colher de café de canela em pó

1/2 colher de café de fermento em pó

Modo de Preparo:

No processador ou na batedeira coloque a manteiga, o ovo e o adoçante e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia, a canela, o gengibre em pó e o fermento e bata novamente.

Transfira para uma tigela e se ainda estiver grudando nas mãos é só adicionar um pouco mais de farinha de aveia. Abra a massa e corte os biscoitos no formato que desejar. Forre uma forma com papel manteiga, acomode a massa já cortada e leve ao forno pré-aquecido até dourar.

Dica: Para essa data utilize sua criatividade com cortadores de Sino, Estrelas, Papai Noel, Pinheiro entre outros elementos alusivos a data.

Quer saber mais sobre o Adoçante Tanto Quanto Lowçucar, acesse:

Adoçantes |Adoçante Forno e Fogão Tanto Quanto Lowçucar 95g – lightsweet (tododiasaudavel.com.br)

SOBRE A LOWÇUCAR

Há 32 anos no mercado, a Lowçucar é a marca pioneira da Lightsweet. Referência em produtos Zero Açúcares e com Stevia, também oferece uma variedade de alimentos sem lactose e sem glúten.

Seu compromisso é inovar para que todos possam ter uma vida doce e saudável sem passar vontade.