O Biriguis conquistou o título do Campeonato Barbarense de Futebol Amador da 3ª divisão, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Em decisão realizada neste domingo (3), o time venceu o Paysandu pelo placar de 1 a 0, gol anotado por Marco Aurélio.

O prefeito Rafael Piovezan prestigiou a decisão, acompanhado do vice-prefeito Felipe Sanches, do secretário de Esportes, Vinícius Furlan, do presidente da Câmara Municipal, Joel Cardoso – Joel do Gás, do vereador Celso Ávila e do ex-prefeito Denis Andia.

Ao final da partida, as autoridades fizeram a entrega dos troféus e medalhas, além das premiações individuais. Murilo Henrique e Raul Fernandes, com seis gols cada, ambos atletas do Paysandu, foram os artilheiros da competição, enquanto Saulo Gabriel, do Biriguis, foi o goleiro menos vazado com apenas dois gols sofridos.

Além dos finalistas, conquistaram o acesso para a 2ª divisão de 2023 as equipes Areião/Revolução, Amigos Futebol e Resenha, S.E. Vale, Unidos do Europa, Roma e Futbreja.