Bill deixa Agemcamp

O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira

de Souza foi exonerado do comando da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas). A exoneração foi publicada esta sexta-feira no Diário Oficial. Bill (PSDB) não deve ocupar postos no governo Tarcísio de Freitas.

Ele deve se preparar agora para o grande confronto previsto para o ano que vem quando deverá enfrentar o atual- favorito- Leitinho Schooder (PSD). Leitinho deve ter apoio de boa parte da base do governador Tarcísio, que também pode lançar ou apoiar outro nome- Cocato ou Cabo Natal.

Leitinho chama ex-candidato pra ser diretor de Esporte

