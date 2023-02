Bilhete comprado em Santa Bárbara leva R$500 mil no VidaCap

A sorte bateu na porta de um morador de Santa Bárbara d’Oeste neste domingo. Um bilhete do VidaCap Limeira, comprado no bairro Cruzeiro do Sul, foi o ganhador de meio milhão de reais (R$500 mil).

O estabelecimento que vendeu o bilhete premiado foi a Padaria Mello. Os outros dois ganhadores do prêmio principal foram das cidades de Artur Nogueira e Mogi Guaçu.

MAIS GANHADORES. O prêmio de R$30 mil reais também saiu em Santa Bárbara d’Oeste. O bilhete foi comprado no Boteco do Zé Santos, no Jardim das Palmeiras. Já o prêmio de R$10 mil, saiu em Americana. O ponto de venda foi a Estação Multi Funcional, no Jardim Primavera.

No giro de R$3 mil, dos 40 prêmios, 7 foram comprados em Santa Bárbara d’Oeste e 5 em Americana.

