Alterações climáticas, a alta dos combustíveis, apesar da tímida redução no preço da gasolina, pela primeira vez no ano, crise financeira, importância das atividades físicas, além de diversos fatores de espaço público, como congestionamento, são motivos que levam as pessoas a analisarem os seus hábitos e gastos mensais, sendo o transporte um custo relevante nessa composição. Segundo a Calculadora de Trajetos da Tembici, empresa responsável pelos principais sistemas de bikes compartilhadas da América Latina, em um trajeto de 8 km por dia é possível economizar mais de R$ 1.000,00 por mês se a pessoa escolher bicicletas compartilhadas em vez de carro particular, por exemplo.

“Esse contexto é um convite para as pessoas repensarem seus hábitos de deslocamento que podem ser mais eficientes, baratos e sustentáveis. Um trajeto à padaria, amigo que mora perto, academia, não precisa ser feito com carro. Um percurso diário de 20 km, por exemplo, sai por mais de R$ 1.300,00 no mês quando feito de carro, enquanto no transporte público o gasto é em média R$ 230,00 e com a bike compartilhada fica em torno de R$ 29,90, a depender da cidade”, explica Gabriel Reginato, diretor de Negócios da Tembici.

Na Calculadora de Trajetos, as pessoas conseguem ver o quanto podem gastar em cada meio de transporte, de acordo com a distância percorrida, e tomar a decisão ideal sobre a forma que vai se deslocar. Na calculadora já são considerados custos aproximados de combustível, preço de passagem, assim como outros gastos, tarifas e seguros obrigatórios. A ferramenta é gratuita.

Aumento de uso das bikes evidencia o bem geral que é pedalar

O uso das bicicletas também proporciona benefícios para a saúde do planeta, somente em 2021, mais de 7 mil toneladas de CO2 foram potencialmente evitadas com o uso das bicicletas compartilhadas da Tembici. Se essa mesma quantidade tivesse sido liberada na atmosfera, aproximadamente 45 mil árvores precisariam ser plantadas para promover o “equilíbrio” de contas do ponto de vista ambiental.

E a prática de usar a bicicleta no dia a dia só tem aumentado, em um comparativo do primeiro semestre de 2022, com o mesmo período de 2021, os adeptos à bike teve crescimento geral, aumentando em 35% o número de novos usuários, além do crescimento de 28% em números de viagens, considerando todos os projetos da Tembici.

Sobre a Tembici

A Tembici é responsável por 70 milhões de deslocamentos com bicicletas nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília, além de Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina. Considerada uma das startups mais promissoras e inovadoras do país, pela lista das 100 Startups to Watch (2020 e 2021) e destaque na categoria Mobilidade na lista “Melhores do ESG 2021”, da Exame. Ao longo dos últimos anos, a empresa acompanhou o aquecimento do setor de micromobilidade no mundo e, devido ao seu modelo de negócio e qualidade do produto, registra crescimento sólido e contribui diretamente para consolidar a bicicleta como um modal de transporte nas cidades onde atua. Em 2021, os fundadores da Tembici passaram a fazer parte da rede de empreendedores Endeavor, recebendo apoio da organização para continuar a crescer de forma acelerada.