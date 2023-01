Big Mac sobe 78% em 5 anos no Brasil

Não só de Big Mac o homem viverá O “Amo Muito Tudo Isso”, famoso slogan do McDonald’s, já foi o combo perfeito de sabor e preço baixo, principalmente quando falamos do “Nº1”, ou melhor, o popular Big Mac. Tendo isso em mente, a plataforma de descontos online Cuponation levantou dados sobre os valores do combo no Brasil e no mundo. Hamburgueria de maior sucesso ao redor do mundo, a rede só faz aumentar filiais desde sua criação em 1940 – e também os valores dos lanches. Ao invés de seguir caminho oposto, atualmente a inflação no Brasil fez com um combo do Big Mac se tornasse quase inacessível para a população. Atualmente o Brasil se encontra no ranking do Big Mac mais caro do mundo, conforme divulgado pelo banco de dados internacional Numbeo. Ocupando a 60° posição da lista, a população precisa desembolsar uma média de R$32 pelo combo do lanche. Essa mesma empresa realizou um estudo semelhante com o mesmo combo em 2018, registrando na época que o Big Mac e seus acompanhamentos custavam cerca de R$18 no Brasil – representando um aumento de 77.77% no valor do Big Mac em 5 anos. Uma solução prática e inteligente para as famílias que sentem no bolso e não querem deixar de comer na rede é optar por utilizar um cupom de desconto McDonald’s que pode ser encontrado no site do Cuponation para garantir um desconto na compra. Com 100 participantes presentes na pesquisa, a Suíça é a nação que ocupa o primeiro lugar do ranking, na qual a população precisa de quase R$83 pelo lanche. Israel e Islândia são os países que ficaram em segundo e terceiro posições, com pouco mais de R$82 e R$71, respectivamente. Cobrando R$18.25 pelo combo, a Líbia ficou em último lugar.

Dia da Gula: é possível controlar o impulso alimentar

Não só de Big Mac o homem viverá

Dia 26 de janeiro é o Dia da Gula, conhecida por ser um dos sete pecados capitais. Porém, essa vontade insaciável por comida pode ser contida com a mudança de alguns hábitos alimentares no dia a dia. “Muitas vezes, as pessoas se privam de algumas refeições para ter outra mais calórica ou gordurosa, mas isso é um dos grandes erros na alimentação equilibrada”, explica Juliana Porto, nutricionista da rede Covabra Supermercados.

As opções para alimentação, tanto em restaurantes quanto em mercados, são diversas, e com a correria da rotina diária, muitas vezes, prezamos pela praticidade em vez da qualidade. “Se for comprar um alimento pronto, sempre opte por aqueles preparados com farinha integral, pois são mais ricos em fibras, que ajudam a sentir saciedade”, ilustra a nutricionista da rede Covabra. Ela frisa que a diversidade de alimentos é a melhor opção para combater o impulso alimentar.

As refeições principais devem ser preparadas pensando nos diversos grupos alimentares. “Pratos com muitos vegetais e salada são ricos em fibras. Também é possível completar com cereais para ajudar na saciedade, como a chia, que também pode ser utilizada no café da manhã com frutas, assim como a aveia ou a granola”, informa Juliana.

É importante também manter a saciedade durante todo o dia, para que as três principais refeições não sejam exageradas. “É importante se manter sem fome o dia todo com pequenos lanches. Frutas secas, como o damasco, a uva passa ou a tâmara, além de saciarem com pouca quantidade, têm sabor adocicado. Hoje também são encontradas facilmente frutas desidratadas, como banana, maçã, abacaxi, coco etc.”, finaliza.

Abaixo, a nutricionista da rede Covabra Supermercados elenca as principais formas de burlar o desejo compulsivo por comida:

– Manter-se sempre saciado, fazendo pequenas refeições ao longo do dia;

– Aumentar a ingestão de fibras, responsáveis pela saciedade, em todas as refeições;

– Sempre preferir alimentos preparados em casa. Se for comprar industrializados, preferir os que contêm farinha integral na composição;

– Ter uma alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e legumes, além de proteínas;

– Adaptar suas refeições ao seu estilo de vida, dando preferência para levar alimentos prontos de casa para passar o dia.

