SÃO PAULO – Enquanto planeja o seu futuro político, Dr. Hélio de Oliveira Santos, que foi duas vezes prefeito de Campinas e duas vezes deputado federal, aproveitou a Bienal Internacional do Livro em São Paulo para lançar sua mais nova obra, intitulada “Operárias da Moda: mito e filosofia, crença e alegoria”. O volume completa a coleção autobiográfica “Bicho-da-Seda”, onde Dr. Hélio revisita as memórias, sempre por meio de seu heterônimo Fausto, desde a infância em Corumbá (MS), a adolescência no Rio de Janeiro (RJ), o ingresso na Faculdade de Medicina em Campinas (SP) e a posterior bem-sucedida carreira política.

Animado com a receptividade na Bienal, que voltou a ser presencial, o ex-prefeito planeja os próximos passos na literatura: “Deverá sair uma tradução em espanhol, para o público do México, e a adaptação do livro para série, novela ou peça teatral”, comentou Dr. Hélio. Segundo ele, o longo período de isolamento, por causa da pandemia, lhe permitiu produzir dois novos textos, que completaram a coleção “Bicho-da-Seda”, além do lançamento desta nova obra.

“A 26ª Bienal Internacional do Livro demonstra que o povo retoma o hábito da leitura física para instrução e entretenimento. Oxigena o mercado editorial, a produção cultural e absorve mão-de-obra”, ressaltou Dr. Hélio. “A covid represou o acesso, mas estimulou a criatividade e a inspiração!”, completou.

Após o lançamento do livro na Bienal em São Paulo, Dr. Hélio adiantou que está planejando outro evento em Campinas, para divulgar oficialmente o novo livro. O local ainda está sendo definido e será divulgado em breve.

O autor

Dr. Hélio de Oliveira Santos é autor de mais de uma dezena de livros. Médico-cirurgião pediátrico, foi diretor da Faculdade de Ciências Médicas da PUC-Campinas. É fundador e foi o primeiro presidente do Centro Regional de Atenção aos Maus-Tratos na Infância (CRAMI-Campinas), pioneiro no Brasil, em 1985. Deputado Federal por dois mandatos (1999-2004). Prefeito de Campinas por dois mandatos (2005), e reeleito em primeiro turno em 2008.