Biden e HSBC 'salvam' banco das Fintechs

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu nesta segunda-feira (13)

fazer o que for necessário para enfrentar a ameaça de uma crise bancária, após colapsos do Silicon Valley Bank e do Signature Bank, que forçaram os reguladores a intervir com medidas de emergência.

A breve declaração de Biden na Casa Branca antes de viajar à Califórnia veio depois que as medidas do fim de semana dos Estados Unidos para garantir depósitos no SVB, um credor focado no setor de tecnologia, não conseguiram tranquilizar os investidores sobre a saúde de outros bancos ao redor do mundo.

A sucursal britânica do falido banco californiano Silicon Valley Bank (SVB) foi vendida ao HSBC, numa venda “facilitada” pelo governo britânico e pelo Banco de Inglaterra, anunciou o Tesouro britânico nesta segunda-feira (13).

“O Silicon Valley Bank (Reino Unido) foi vendido para o HSBC hoje”, disse o Tesouro em comunicado.

“Os clientes do SVB UK poderão acessar seus depósitos e serviços bancários normalmente a partir de hoje”, acrescentou o comunicado.

“Sistema bancário é seguro”

Biden disse que a ação rápida de seu governo no fim de semana deve dar aos americanos a confiança de que o sistema bancário dos EUA é seguro, acrescentando que pedirá ao Congresso e aos reguladores que fortaleçam as regras bancárias.

“Os americanos podem ter certeza de que o sistema bancário é seguro. Seus depósitos estarão lá quando você precisar deles.”

Ele destacou ainda a “rápida ação” de autoridades locais para lidar com problemas no Silicon Valley Bank e no Signature Bank.

