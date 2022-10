Já está na fase de finalização a obra do novo complexo esportivo do Projeto Areninha, feita pelo Governo do Estado em uma área institucional de 3,5 mil metros quadrados da Prefeitura de Nova Odessa situada na Rua Donizete Aparecido Cordeiro, entre os jardins São Manoel e Palmeiras, próximo ao Centro Educacional do SESI. Assim, os moradores dos bairros atendidos já podem “visualizar” como vai ficar o novo complexo esportivo público no local.

Conduzido pela Secretaria de Estado dos Esportes, o Projeto Areninha prevê a implantação de espaços com campos de futebol society de grama sintética, uma quadra de basquete 3×3, gradil, arquibancadas e iluminação de LED. Aos municípios, cabe a doação da área onde são construídos os polos do projeto.

Orçada em cerca de R$ 350 mil, a Areninha do São Manoel/Palmeiras conta com o minicampo, a quadra “3 x 3” (ambos sobre uma mesma laje de concreto) e um playground, entre outros equipamentos. O minicampo já está totalmente cercado por grades metálicas, em cuja estrutura serão montadas as arquibancadas (nas laterais) e a própria tabela de basquete (ao fundo).

A obra foi uma conquista do vereador novaodessense Paulinho Bichof e ganhou todo o apoio do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, que autorizou a utilização da área pública municipal para a instalação deste equipamento de esportes e lazer, bem como alguns serviços complementares que serão executados pelo Município no entorno do terreno. O Município disponibiliza também, além do terreno e dos serviços complementares, o acompanhamento da obra e as ligações de água e energia elétrica.

Com a “laje” do minicampo e da meia quadra já pronta desde a semana anterior, começou nesta semana a instalação das arquibancadas metálicas, grades, gols e tabela. O passo seguinte foi a instalação da iluminação de LED, e a pintura da “meia quadra”. Em seguida, vai ser aplicada agora a grama sintética do minicampo e serão feitas as obras adicionais no entorno da área.

“É uma conquista inédita para a cidade, o primeiro campo público de grama sintética do município. Os moradores estão nos agradecendo, contando que fazia, 30, 40 anos que esse local só servia para ‘depósito’ de mato e entulho. Agora, esta área está sendo totalmente urbanizada através dessa parceria, valorizando toda essa região e criando uma excelente opção de lazer para a população”, afirmou o vereador Paulinho Bichof ao acompanhar o andamento dos serviços, nesta quinta-feira à tarde.

Além do prefeito Leitinho, que cedeu a área, o vereador agradeceu também à deputada federal Renata Abreu e ao deputado estadual Márcio da Farmácia, que viabilizaram a obra junto ao Governo do Estado, bem como ao secretário estadual de Esportes, Thiago Milhim, e ao titular da pasta equivalente municipal, Thiago Gentil.

“Parabéns para todos, estamos muito felizes com esse trabalho. Nessa rua só dava ‘noia’, mas agora está ficando muito ‘top’. Deus abençoe todos os envolvidos nessa obra. Tenho cinco netos, com certeza eles vão brincar muito aqui. Nosso bairro está ficando muito bom agora”, afirmou a vizinha Ana Lúcia, que mora no local há 30 anos e conversava com o vereador durante a vistoria.