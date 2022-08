A Biblioteca Pública Municipal de Americana “Profª Jandyra Basseto Pântano” apresenta, até o dia 26 de agosto, a exposição “Heróis da Marvel”, com ilustrações do professor e artista visual Walcirlei Siqueira. A entrada é franca e a exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

A mostra é composta de 40 ilustrações do artista, que apresenta em suas obras técnicas de sombreamento, lápis de cor, aquarela e pena nanquim. As ilustrações foram produzidas no período pandêmico como forma de treino e terapia e abrangem desde um estilo realista até o cartoon e a caricatura, revelando um olhar pessoal de personagens do universo da Marvel Studios.

Siqueira já participou de mais de uma centena de exposições e é proprietário de um espaço que oferece cursos de artes visuais, arte terapia e música em Americana. “A exposição merece ser visitada pois retrata personagens amplamente conhecidos do público, como Homem de Ferro, Hulk, Thor, Dr. Estranho e outras figuras dos quadrinhos e do cinema”, disse a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Serviço:

EXPOSIÇÃO HERÓIS DA MARVEL

De 10 a 26 de agosto de 2022

Ilustrações do artista visual Walcirlei Siqueira

Biblioteca Pública Municipal de Americana

Praça Comendador Müller, 172, no Centro Entrada franca

Telefones (19) 3461-9157 / 3461-5121