A Biblioteca Municipal de Americana Profª. Jandyra Basseto Pântano está com 15 novos títulos em seu acervo, adquiridos no primeiro semestre de 2022. As obras estão disponíveis para a retirada por meio de empréstimos gratuitos.

Entre os novos livros, estão obras de suspense, romances, dramas, romances de época e um dos 10 títulos de ficção mais vendidos em 2022 no Brasil, segundo o site especializado PublishNews.

Confira a lista de novidades:

Procure nas Cinzas, de Charlie Donlea (suspense que tem como pano de fundo o ataque ao World Trade Center)

Quem Sabe um Dia, de Lauren Graham (atriz de Gilmore Girls)

Semideuses e Monstros, Rick Riordan (para fãs da série Percy Jackson e os olimpianos)

Contra Todas as Probabilidades do Amor, de Rebekah Crane (romance)

Todas as suas (im)perfeições, de Colleen Hoover (drama da autora de Verity e É assim que acaba – está na lista dos 10 mais vendidos)

A Desconstrução de Mara Dyer, de Michelle Hodkin (primeira obra da trilogia Mara Dyer, é um jovem adulto com um pé na fantasia e muito suspense)

Salve-me, de Rachel Gibson

Entre Quatro Paredes, de B. A. Paris

O Preço de uma Lição, de Federico Devito e Gutti Mendonça (romance young adult)

A Filha do Conde, de Lorraine Heath

A Sedução da Duquesa, de Lorraine Heath (romance de época da série Irmãos Trewlove)

Fascínio da Nobreza, de Lorraine Heath

Tentação do Bastardo, de Lorraine Heath

Seduzida por um Guerreiro Escocês, de Maya Banks (primeiro livro da trilogia Montgomery e Armstrong)

O Mais Desejado dos Highlanders, de Maya Banks (segundo livro da trilogia Montgomery e Armstrong)

“As férias escolares são uma ótima oportunidade para reativar ou investir no hábito de leitura e a Biblioteca Municipal de Americana está de portas abertas para receber a todos, com novas obras e clássicos da literatura”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

A Biblioteca Municipal de Americana abre de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e fica na Praça Comendador Müller, no Centro da cidade. Os contatos podem ser feitos pelo telefone (19) 3461-9157 e e-mail [email protected].