Luiz Biajoni reinventou o romance policial brasileiro com “Elvis & Madona” (2010) e “A Comédia Mundana” (2013), misturando Nelson Rodrigues com Rubem Fonseca em linguagem cinematográfica, ágil e contemporânea. Segundo o escritor e roteirista Raphael Montes, Biajoni alcançou o mesmo nível de Patrícia Melo e Luiz Alfredo Garcia-Roza no gênero policial. Depois, o autor enveredou pela autoficção, com “A Viagem de James Amaro” (2017); surpreendeu em trama sensível reunindo “Quatro Velhos” (2019) e experimentou, na literatura, a angústia dos tempos de pandemia em “Algum Amor” (2020). Agora, volta ao romance policial, inovando mais uma vez: apropriando-se da narrativa dos suspenses italianos, conhecidos por Giallo, constrói um enredo envolvente onde o leitor deve adivinhar quem é o assassino em “O Crime no Edifício Giallo”, lançado pela editora Rua do Sabão.

A trama acompanha um homem negro, gay, rico e sofisticado que se muda para um edifício de alto padrão, desestabilizando a suposta ordem local. Na sequência, um crime e mais outro levantam suspeitas que podem ter raízes em esferas sobrenaturais. A narrativa é ousada na forma, mas de fácil acompanhamento, e tem referências ao universo Giallo ao mesmo tempo que apresenta metáforas poderosas da sociedade atual em seu subtexto.

O prédio amarelo, onde convive a nata branca da sociedade, em apartamentos amplos e iluminados, com serviço exclusivo de elevadores, recebe com incômodo um morador “diferente”, que mexe com mentes e impulsos de todos, em especial de uma família vizinha. “A narrativa é revigorante!”, diz a escritora Verena Cavalcante.

Para a escritora Simone Campos, “O Crime no Edifício Giallo” é um suspense magistral. Santiago Nazarian escreve, na contracapa, que Biajoni cruza, desta vez, Nelson Rodrigues com Agatha Christie para construir um autêntico Giallo Brasileiro. Edyr Augusto, lembra: “Biajoni surpreende a cada obra. Sou fã!”. A orelha do livro é assinada pela especialista em romances policiais, Ana Paula Laux, do www.literaturapolicial.com.

MAIS NOVIDADE

“O Crime no Edifício Giallo” apresenta uma novidade: uma trilha sonora original, composta especialmente para o livro. São músicas que pretendem fazer uma ambientação para alguns trechos do livro, no estilo das famosas trilhas de filmes Giallo – assinadas por nomes como Ennio Morricone e Pino Donaggio, por exemplo. O compositor e artista multimídia Valter Gerlack, que assina como Perpetomobila, mergulhou nas trilhas dos filmes e compôs as músicas para momentos específicos do romance, que ampliam ou contrastam com as emoções emergentes da trama. As faixas foram criadas com Luiz Biajoni e masterizadas por Renê Zannini.

QRCodes aparecem em momentos do texto para que o leitor mire a câmera do seu celular e possa ouvir a música durante a leitura – o recurso é inédito e foi criado por Biajoni e desenvolvido pela equipe da editora Rua do Sabão.

Serviço :

Livro: O Crime no Edifício Giallo

Autor: Luiz Biajoni

Editora: Rua do Sabão

192 páginas, 2022

Preço: R$ 55,00