Beroco e Márcia seguem articulando PT PV

e a vereadora do PV Márcio Rebeschini voltaram a se reunir esta semana. Com o PCdoB, PT e PV formam a federação que vai seguir unida nas eleições de 2024. Agora com o governo Lula 3, a expectativa é que a esquerda volte a ganhar força na região.

Bate papo ocorrido ontem, entre Thiago Beroco (PT) e Márcia Rebeschini (PV) para alinhar as estratégias eleitorais 2024.

Na conversa, uma análise preliminar sobre as possíveis candidaturas da federação, das alianças que podem ser feitas e da viabilidade de uma candidatura ao executivo.

Esportistas homenageados com diploma de mérito



Oito indicados por vereadores receberam a homenagem na última quarta-feira, na primeira sessão solene do ano

A Câmara de Nova Odessa realizou, na última quarta-feira, a primeira sessão solene do ano para homenagear oito indicados pelos vereadores com o Diploma de Mérito Esportivo.

“Tivemos diversas modalidades sendo premiadas aqui com essa honraria concedida pelos vereadores. Essa homenagem fala muito mais do que ser campeão. Fala de comportamento, de caráter, de transmitir valores para a sociedade”, afirmou o presidente da Câmara, Wagner Morais.

Entre os homenageados estava Milton Ladeira, titular da equipe de malha de Nova Odessa, indicado pelo vereador Antônio Alves Teixeira, o Professor Antônio.

Elton Francisco Santos, técnico do UVA (Unidos da Vila Azenha), campeão do Amador 2022, foi indicado pelo vereador Elvis Ricardo Maurício Garcia, o Pelé.

Walter Gomes, apaixonado por futebol, técnico e professor em projetos sociais, foi indicado pelo vereador Levi Tosta, o Levi da Farmácia.

A vereadora Márcia Rebeschini indicou Renan Reis, fundador do Grupo Solo de Corrida.

Jogador de vôlei, Felipe Leme Scrocca Cundiev, o Felipinho, foi indicado pelo vereador Paulo Bichof.

O parlamentar Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, indicou José Rodolfo de Campos, jogador de futebol amador em Nova Odessa.

A tenista Manuela Gonçalez Ganciar foi indicada pelo vereador Sílvio Natal, o Cabo Natal.

Henri Vile Pereira de Carvalho, jogador de futebol de campo e futsal, que atualmente coleciona títulos no amador de Nova Odessa foi indicado por Morais.

O Diploma de Mérito Esportivo foi instituído pelo Decreto Legislativo 217, de 30 de abril de 2013, alterado pelo decreto legislativo 399, de 11 de outubro de 2022.

O objetivo da premiação é reconhecer o desempenho de atletas, técnicos e dirigentes esportivos que se destacaram em competições ou em atividades esportivas, contribuindo para a elevação do nome da cidade ou para o desenvolvimento social do município.

